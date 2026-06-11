Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський.

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Чому в Україні запровадили День СБС?

У документі зазначається, що Сили безпілотних систем відіграють ключову роль у сучасній війні, зокрема у розвідці, ураженні цілей, коригуванні вогню та забезпеченні бойових операцій. Водночас підкреслюється, що створення цього роду військ стало частиною формування нової військової традиції України.

СБС стали одним із найдинамічніших компонентів Сил оборони, який активно впливає на перебіг бойових дій. Українські безпілотні системи використовуються не лише на фронті, а й для ураження військових об’єктів у глибині території Росії.

Безпілотні системи – це нова філософія війни, де технології рятують життя воїнів і забезпечують стратегічну та технологічну перевагу на фронті,

– заявили у Силах Спеціальних операцій.

Окремо наголошується, що розвиток дронових технологій дозволяє Україні змінювати підхід до ведення війни – від класичних бойових дій до високотехнологічного протистояння, де ключову роль відіграють швидкість, інженерія та точність.

Запровадження Дня Сил безпілотних систем має на меті не лише відзначення військових, а й закріплення ролі технологічних підрозділів у структурі оборони держави.

Що каже Зеленський про введення нового свята?

У зверненні президент Володимир Зеленський підкреслив значення нового роду військ і їхній вплив на перебіг війни.

Вперше у світі саме в Україні ми створили такий рід сил, максимально СБС розвиваємо, і саме українці довели, що завдяки технологічності, завдяки своїй креативності та сміливості ми можемо змінювати війну – ми можемо досягати таких цілей, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важкодосяжні й вимагали шаленої витрати ресурсів,

– сказав він.

Глава держави також подякував військовим підрозділам, які залучені до дронових і далекобійних операцій, зазначивши, що саме СБС разом з іншими складовими Сил оборони змінюють характер сучасної війни.

"СБС Збройних Сил – реально взірець для багатьох інших армій. Ми будемо СБС іще посилювати. Я дякую вам, воїни! Та всім підрозділам, усім складовим наших Сил оборони та безпеки України, які спільно та злагоджено завдають саме таких уражень, які потрібні", – сказав Зеленський.

Яких втрат завдали Росії СБС за рік?

Сили безпілотних систем ЗСУ за перший рік роботи завдали Росії нищівних втрат. Українські дрони уразили російські цілі на майже 40 мільярдів доларів.

Зеленський наголосив, що створення окремого роду військ суттєво змінило можливості української армії на полі бою. За його словами, українські дрони дедалі активніше впливають на логістику та військову інфраструктуру ворога, зокрема в глибині тимчасово окупованих територій і в прикордонних регіонах Росії.

Окремо президент виділив ефективність так званих “мідлстрайків”, які дозволяють системно уражати тилові об’єкти противника. Він додав, що російська військова логістика тепер перебуває під постійним тиском українських безпілотників.

Зеленський також заявив, що Україна продовжить нарощувати можливості Сил безпілотних систем і масштабувати виробництво дронів.