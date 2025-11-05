Ще один успішний удар: українські дрони зупинили експорт палива з російського порту
- Українські дрони завдали удару по російському нафтовому порту Туапсе, змусивши Росію призупинити експорт палива.
- Нафтопереробний завод в Туапсе припинив нафтопереробку через пошкодження портової інфраструктури після атаки.
Україна завдала удару дронами по одному з головних російських нафтових портів Чорного моря – Туапсе. Після атаки Росія змушена призупинити експорт палива з цього порту.
Чому зупинився експорт пального?
Як повідомляють джерела в галузі, нафтопереробний завод Туапсе також зупинив переробку нафти після атак українських безпілотників, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.
За їх словами, НПЗ, який працює в основному на експорт, припинив нафтопереробку наступного дня після удару дронів через пошкодження портової інфраструктури.
Станом на середу всі судна відвели від причалів – вони перебувають на якорі поблизу порту.
Зауважимо, що до атаки підконтрольний "Роснєфті" завод у Туапсе планував збільшити експорт нафтопродуктів у листопаді. Він постачає продукцію кільком країнам:
- Китаю;
- Малайзії;
- Сінгапуру;
- та Туреччині.
За даними моніторингових каналів, під час удару дронів в порту стояли три танкери, які завантажували нафтовий конденсат, дизель і мазут.
Варто знати! Нафтопереробний завод у Туапсе має потужність у 240 тисяч барелів нафти на добу. Він виробляє нафтовий конденсат, мазут, вакуумний газойль і високосірчистий дизель.
Що відомо про атаку на Туапсе?
Українські дрони уразили нафтовий термінал у російському Туапсе у ніч на 2 листопада. Безпілотники п'ять разів влучили по інфраструктурі та спричинили її пошкодження, підтвердив Генеральний штаб України.
- Унаслідок прильотів загорівся танкер, що знаходився в порту.
- Окрім того, дрони вразили навантажувальну інфраструктуру порту – вивели з ладу щонайменше чотири нафтоналивні стендери.
- Пошкоджень зазнали також портові будівлі.
Сили оборони продовжують вживати всіх заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів і змусити Росію припинити збройну агресію проти України,
– зазначили в Генштабі.
Зауважте! Термінал у Туапсе розташований за тисячі кілометрів від підконтрольної Україні території та за 252 кілометри від крайньої точки в тимчасово окупованому Криму.
Попередні атаки на Туапсе: що відомо?
Туапсе, що в Краснодарському краї, не вперше стає ціллю атак українських дронів. Попереднього разу порт у Туапсе зазнав удару 24 вересня. Тоді місцева влада попереджала про загрозу нових обстрілів із використанням безпілотних катерів. У місті було чутно потужні вибухи.
Ще раніше, у березні, дрони знову атакували Туапсе. Місцеві мешканці повідомляли про серію з приблизно десяти гучних вибухів у районі нафтопереробного заводу. Після ударів у місті пролунала сирена повітряної тривоги, а на території підприємства спалахнула пожежа.
Наприкінці лютого дрони також влучали у морський порт Туапсе, пошкодивши інфраструктуру.