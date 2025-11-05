Еще один успешный удар: украинские дроны остановили экспорт топлива из российского порта

Украина нанесла удар дронами по одному из главных российских нефтяных портов Черного моря Туапсе. После атаки Россия вынуждена приостановить экспорт топлива из этого порта.

Почему остановился экспорт горючего?

Как сообщают источники в отрасли, нефтеперерабатывающий завод Туапсе также остановил переработку нефти после атак украинских беспилотников, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

По их словам, НПЗ, который работает в основном на экспорт, прекратил нефтепереработку на следующий день после удара дронов из-за повреждения портовой инфраструктуры.

По состоянию на среду все суда отвели от причалов – они находятся на якоре вблизи порта.

Заметим, что до атаки подконтрольный "Роснефти" завод в Туапсе планировал увеличить экспорт нефтепродуктов в ноябре. Он поставляет продукцию нескольким странам:

Китаю;

Малайзии;

Сингапуру;

и Турции.

По данным мониторинговых каналов, во время удара дронов в порту стояли три танкера, которые загружали нефтяной конденсат, дизель и мазут.

Стоит знать! Нефтеперерабатывающий завод в Туапсе имеет мощность в 240 тысяч баррелей нефти в сутки. Он производит нефтяной конденсат, мазут, вакуумный газойль и высокосернистый дизель.

Что известно об атаке на Туапсе?

Украинские дроны поразили нефтяной терминал в российском Туапсе в ночь на 2 ноября. Беспилотники пять раз попали по инфраструктуре и вызвали ее повреждения, подтвердил Генеральный штаб Украины.

В результате прилетов загорелся танкер, находившийся в порту.

Кроме того, дроны поразили погрузочную инфраструктуру порта – вывели из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера.

Повреждения получили также портовые здания.

Силы обороны продолжают принимать все меры, чтобы подорвать военно-экономический потенциал российских оккупантов и заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины,

– отметили в Генштабе.

Обратите внимание! Терминал в Туапсе расположен за тысячи километров от подконтрольной Украине территории и в 252 километрах от крайней точки во временно оккупированном Крыму.

