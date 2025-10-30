Україна запаслася енергообладнанням: в Міненерго розповіли, чи вистачить для ремонтів

Україна накопичила необхідні ресурси для підтримки енергосистеми. Однак енергетики не завжди можуть одразу усунути пошкодження від російських обстрілів, які призводять до порушень у її роботі.

Як відновлюють енергооб'єкти після обстрілів?

Швидкість відновлення залежить передусім від безпекової ситуації. Про це в етері національного телемарафону розповів заступник міністра енергетики України Микола Колісник, передає 24 Канал.

Аварійні бригади енергетиків часто просто не мають можливості розпочати роботи з відновлення через постійні прямі ризики повторних атак ворога на енергетичні об'єкти,

– зазначив Колісник.

Разом з тим, за його словами, на сьогодні вже були проведені всі заплановані ремонти на всіх типах об'єктів теплової енергетики та гідроенергетики.

Також енергетики відремонтували практично 10 ГВт потужності та створили резерви з додаткового запасу обладнання. А це особливо важливо під час проведення аварійно-ремонтних робіт, адже працівники на місці можуть швидко виконати всі роботи, не чекаючи доставки.



Микола Колісник Заступник міністра енергетики України Продовжуємо, звісно, роботу з міжнародними партнерами в частині отримання фінансування додаткового обладнання, в першу чергу для того, щоб поновлювати аварійно-ремонтні запаси.

Важливо! За словами Колісника, уряд вже забезпечив необхідні ресурси для стабільного проходження опалювального сезону. На складах накопичили 2 500 тонн вугілля та понад 1 000 тонн мазуту як резервні типи палива. Також закачано необхідний ресурс газу.

Що відомо про імпорт газу?

Наразі Україна накопичила 13,2 мільярда кубометрів газу, але через постійні російські атаки потребує додаткового імпорту для проходження опалювального сезону.

За словами голови правління НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, для продовження імпорту газу необхідно витратити ще 1,9 мільярда євро.

Наразі Міненерго активно працює з "Нафтогазом", щоб залучити додаткове фінансування на постачання. Міністерка енергетики Світлана Гринчук розповіла, що є декілька джерел фінансування імпорту, зокрема міжнародна допомога та власні резерви.

Маємо підтримку. Маємо розуміння, де та як братимемо ресурс на додатковий імпорт газу. І це дозволить нам тримати газову систему збалансованою та забезпечувати українців необхідним ресурсом,

– підкреслила Гринчук.

