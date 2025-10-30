Украина запаслась энергооборудованием: в Минэнерго рассказали, хватит ли для ремонтов

Украина накопила необходимые ресурсы для поддержания энергосистемы. Однако энергетики не всегда могут сразу устранить повреждения от российских обстрелов, которые приводят к нарушениям в ее работе.

Как восстанавливают энергообъекты после обстрелов?

Скорость восстановления зависит прежде всего от ситуации с безопасностью. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник, передает 24 Канал.

Смотрите также Запасы газа под угрозой: действительно ли зима в Украине может быть катастрофической

Аварийные бригады энергетиков часто просто не имеют возможности начать работы по восстановлению из-за постоянных прямых рисков повторных атак врага на энергетические объекты,

– отметил Колесник.

Вместе с тем, по его словам, на сегодня уже были проведены все запланированные ремонты на всех типах объектов тепловой энергетики и гидроэнергетики.

Также энергетики отремонтировали практически 10 ГВт мощности и создали резервы по дополнительному запасу оборудования. А это особенно важно при проведении аварийно-ремонтных работ, ведь работники на месте могут быстро выполнить все работы, не дожидаясь доставки.



Николай Колесник Заместитель министра энергетики Украины Продолжаем, конечно, работу с международными партнерами в части получения финансирования дополнительного оборудования, в первую очередь для того, чтобы восстанавливать аварийно-ремонтные запасы.

Важно! По словам Колесника, правительство уже обеспечило необходимые ресурсы для стабильного прохождения отопительного сезона. На складах накопили 2 500 тонн угля и более 1 000 тонн мазута как резервные типы топлива. Также закачан необходимый ресурс газа.

Что известно об импорте газа?

Сейчас Украина накопила 13,2 миллиарда кубометров газа, но из-за постоянных российских атак требует дополнительного импорта для прохождения отопительного сезона.

По словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Корецкого, для продолжения импорта газа необходимо потратить еще 1,9 миллиарда евро.

Сейчас Минэнерго активно работает с "Нафтогазом", чтобы привлечь дополнительное финансирование на поставки. Министр энергетики Светлана Гринчук рассказала, что есть несколько источников финансирования импорта, в частности международная помощь и собственные резервы.

Имеем поддержку. Есть понимание, где и как будем брать ресурс на дополнительный импорт газа. И это позволит нам держать газовую систему сбалансированной и обеспечивать украинцев необходимым ресурсом,

– подчеркнула Гринчук.

Обстрелы энергетики: последние новости