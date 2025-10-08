Останнім часом Росія збільшила атаки на енергетичні об'єкти України. Проте ворог змінює тактику, щоб завдати ще більшої шкоди.

Як Росія змінює тактику обстрілів?

Тепер росіяни зосередилися на масованих атаках не української енергосистеми в цілому, а намагаються зруйнувати її елементи в окремих регіонах, повідомляє 24 Канал з посиланням на голову правління "Укренерго" Віталія Зайченка.

Дивіться також Росія атакувала ТЕС ДТЕК, поранено двох енергетиків

За таких умов, підтримка енергетиків міжнародними партнерами стала ще більш актуальною, зокрема – в контексті посилення стійкості ОЕС України до ворожих атак,

– зазначив Зайченко під час зустрічі з послами G7.

За його словами, на більшості підстанцій системи передачі в Україні вже зведені захисні споруди. Вони довели свою ефективність вже десятки разів, коли після ворожих атак обладнання лишалось цілим.

Проте облаштування захисту на підстанціях все ще продовжується. А проводить ці роботи "Укренерго" за грантові та кредитні кошти, додав Зайченко.

Ми вдячні партнерам за всю допомогу, яку вони вже надали. Але зараз – вкрай потрібне продовження підтримки. І не тільки нам, а всім енергетичним компаніям України,

– наголосив голова правління "Укренерго".

Важливо! В "Укренерго" зазначають, що наразі система передачі електроенергії в Україні готова до збільшення обсягів транспортування в зимовий період. Проте ризики дуже високі через російські атаки, ому потрібно накопичувати дефіцитне устаткування для відновлення об'єктів після обстрілів.

Про що попереджають в Міненерго?

Разом з тим споживання електроенергії в Україні наразі залишається високим. Тому на тлі руйнівних атак Росії у Міненерго радять українцям економити, аби уникнути відключень світла.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему,

– зазначають у міністерстві.

Варто знати! Енергетики закликають не вмикати кілька електроприладів одночасно у пікові години навантаження на електросистему, зокрема, з 17:00 до 22:00.

Останні обстріли енергооб'єктів України: що відомо?