Один із найбільших НПЗ Росії частково зупинив роботу після української атаки, – Reuters

Один із найбільших нафтопереробних заводів Росії НПЗ "Нижньогороднафтооргсинтез" (NORSI), що належить компанії "Лукойл", частково зупинив свою роботу. Це сталося після атаки у середу, 20 травня.

Про це пише Reuters.

Що відомо про часткову зупинку роботи НПЗ "Нижньогороднафтооргсинтез"?

Журналісти пишуть, що НПЗ "Нижньогороднафтооргсинтез" зупинив роботу головної первинної установки АВТ-6 після атаки українського безпілотника, яка сталася у середу, 20 травня. Про це повідомили два джерела в галузі, знайомі з ситуацією.

За даними співрозмовників, зупинка цієї установки призведе до різкого скорочення обсягів виробництва заводу та посилить невизначеність у паливному секторі Росії.

Reuters наголошує, що потужність NORSI становить близько 16 мільйонів тонн нафти на рік, а установка АВТ-6 забезпечує понад половину всього перероблювання підприємства. Йдеться про 25,7 тисячі тонн на добу.

Завод із дня атаки припинив випуск дрібногуртових партій моторного палива, а також зупинив продаж бензину на біржі.

До речі, радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк зазначив у розмові з 24 Каналом, що останні кілька місяців відбувається системне винесення цілих галузей Росії. Зокрема, Україна здійснює системні удари по транспортній галузі та мілітарних виробництвах Росії, скорочуючи її воєнні ресурси.

Як відбувався удар по НПЗ "Нижньогороднафтооргсинтез"?

У Генштабі підтвердили, що 18 травня Сили оборони України вгатили по нафтопереробному заводу "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез". Він розташований у місті Кстово Нижньогородської області Росії.

Після атаки на території НПЗ сталась пожежа. А масштаби завданих збитків наразі уточнюються.

Окрім того, атака по НПЗ у Нижньогородській області Росії продовжилася 19 та 20 травня. Було уражено установку первинного перероблювання нафти АВТ-6 з подальшою пожежею.

Також під удар потрапила нафтоперекачувальна станція "Ярославль-3", що в Ярославській області Росії. Там було пошкоджено 4 резервуари об'ємом 140 000 метрів кубічних.