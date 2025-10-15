Удари по НПЗ дали ефект: Росія змушена імпортувати сировину для вибухівки
- Росія вперше за тривалий час імпортує сірку через зупинку великих НПЗ, що зазнали ударів українських дронів.
- Обсяги експорту сірки з Росії впали з 3,9 мільйона тонн у 2019 році до 1,04 мільйона тонн у 2024 році, і країна втратила контроль над виробництвом, критично важливим для промисловості.
Росія з експортера поступово перетворюється на імпортера. Через зупинку великих нафтопереробних заводів Москві доводиться закуповувати за кордоном критично важливу сировину – сірку.
Як скоротилося виробництво сірки?
У жовтні 2025 року Росія вперше за тривалий час була змушена закупити за кордоном 35 тисяч тонн сірки. За сировину Москва заплатила по 390 доларів за тонну, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
У розвідці говорять, що імпорт цієї сировини – це чіткий сигнал про глибокі проблеми в енергетичному секторі Росії.
Сірка, що використовується для виготовлення вибухівки і яка раніше вироблялася переважно на внутрішніх НПЗ, стала дефіцитною,
– зазначають у відомстві.
- За даними розвідки, обсяги експорту сірки з Росії за останні 4 роки обвалилися – з 3,9 мільйона тонн у 2019-му до 1,04 мільйона тонн у 2024 році.
- У 2025 році ситуація погіршилася ще більше, адже за 8 місяців виробництво технічної сірки зменшилося на 11,2% – до 3,17 мільйона тонн.
Країна, яка ще донедавна експортувала сірку, тепер змушена її імпортувати, втрачаючи контроль над критично важливими для промисловості галузями,
– наголосили у розвідці.
Чому Росія імпортує сірку?
Головна проблема полягає в тому, що ключові нафтопереробні заводи, як виробляли сірку, зараз вимушені простоювати. Цьому сприяли успішні удари українських дронів по НПЗ Росії.
- За даними NYT, до вересня Україні вдалося підірвати або пошкодити близько 20% нафтопереробних потужностей Росії.
- У розвідці уточнюють, що станом на 15 вересня простої охопили понад 25 % загальної потужності російських НПЗ. Переробка нафти скоротилася з 6,8 мільйона барелів до 1,86 мільйона барелів на добу.
Важливо! З ладу вийшов, зокрема, Астраханський газопереробний завод, який є ключовим виробником сірки для вибухових речовин в Росії.
Які ще проблеми в російській промисловості?
У 2025 році багато промислових підприємств Росії скоротили робочий тиждень, зокрема "АвтоВАЗ", "КАМАЗ", Горьківський автозавод і Лікінський автобусний завод, а також металургійні й будівельні компанії, щоб зменшити витрати та зберегти персонал.
Машинобудівні підприємства також вводять скорочені графіки. Профспілки вважають це тимчасовим заходом, проте працівники вже відчувають зменшення доходів і не мають гарантій повернення до повної зайнятості.
Криза в промисловості спричинена загальним економічним сповільненням, західними санкціями та падінням внутрішнього попиту. Особливо постраждали будівельний сектор, вугільна та автомобільна галузь.