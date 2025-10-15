Укр Рус
15 жовтня, 15:03
3

Удари по НПЗ дали ефект: Росія змушена імпортувати сировину для вибухівки

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Росія вперше за тривалий час імпортує сірку через зупинку великих НПЗ, що зазнали ударів українських дронів.
  • Обсяги експорту сірки з Росії впали з 3,9 мільйона тонн у 2019 році до 1,04 мільйона тонн у 2024 році, і країна втратила контроль над виробництвом, критично важливим для промисловості.

Росія з експортера поступово перетворюється на імпортера. Через зупинку великих нафтопереробних заводів Москві доводиться закуповувати за кордоном критично важливу сировину – сірку.

Як скоротилося виробництво сірки? 

У жовтні 2025 року Росія вперше за тривалий час була змушена закупити за кордоном 35 тисяч тонн сірки. За сировину Москва заплатила по 390 доларів за тонну, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України

У розвідці говорять, що імпорт цієї сировини – це чіткий сигнал про глибокі проблеми в енергетичному секторі Росії.

Сірка, що використовується для виготовлення вибухівки і яка раніше вироблялася переважно на внутрішніх НПЗ, стала дефіцитною, 
– зазначають у відомстві. 

  • За даними розвідки, обсяги експорту сірки з Росії за останні 4 роки обвалилися – з 3,9 мільйона тонн у 2019-му до 1,04 мільйона тонн у 2024 році.
  • У 2025 році ситуація погіршилася ще більше, адже за 8 місяців виробництво технічної сірки зменшилося на 11,2% – до 3,17 мільйона тонн. 

Країна, яка ще донедавна експортувала сірку, тепер змушена її імпортувати, втрачаючи контроль над критично важливими для промисловості галузями, 
– наголосили у розвідці. 

Чому Росія імпортує сірку? 

Головна проблема полягає в тому, що ключові нафтопереробні заводи, як виробляли сірку, зараз вимушені простоювати. Цьому сприяли успішні удари українських дронів по НПЗ Росії. 

  • За даними NYT, до вересня Україні вдалося підірвати або пошкодити близько 20% нафтопереробних потужностей Росії.
  • У розвідці уточнюють, що станом на 15 вересня простої охопили понад 25 % загальної потужності російських НПЗ. Переробка нафти скоротилася з 6,8 мільйона барелів до 1,86 мільйона барелів на добу. 

Важливо! З ладу вийшов, зокрема, Астраханський газопереробний завод, який є ключовим виробником сірки для вибухових речовин в Росії. 

Які ще проблеми в російській промисловості? 

  • У 2025 році багато промислових підприємств Росії скоротили робочий тиждень, зокрема "АвтоВАЗ", "КАМАЗ", Горьківський автозавод і Лікінський автобусний завод, а також металургійні й будівельні компанії, щоб зменшити витрати та зберегти персонал.

  • Машинобудівні підприємства також вводять скорочені графіки. Профспілки вважають це тимчасовим заходом, проте працівники вже відчувають зменшення доходів і не мають гарантій повернення до повної зайнятості.

  • Криза в промисловості спричинена загальним економічним сповільненням, західними санкціями та падінням внутрішнього попиту. Особливо постраждали будівельний сектор, вугільна та автомобільна галузь. 