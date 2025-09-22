Укр Рус
Економіка Новини економіки До 6 місяців простою: Україна може паралізувати третину НПЗ Росії
22 вересня, 12:53
3

До 6 місяців простою: Україна може паралізувати третину НПЗ Росії

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Українські удари безпілотниками можуть паралізувати до 30% російських НПЗ на пів року, що вже викликає паливну кризу в деяких регіонах Росії.
  • Продажі бензину в Росії впали до мінімального рівня за останні два роки, що пов'язано з українськими атаками.

Україна продовжує завдавати ударів безпілотниками по російських НПЗ. На думку аналітиків, через це Росії загрожують масштабні перебої в роботі нафтопереробних заводів терміном до пів року.

Що загрожує російським НПЗ? 

Експерти зазначають, що удари українських безпілотників вже серйозно впливають на виробничі потужності та експорт Росії, повідомляє 24 Канал з посиланням на Sky News.

Військовий аналітик та директор аналітичної компанії Rochan Consulting Конрад Музика наголошує, що низка регіонів Росії вже відчувають паливну кризу. 

  • Росіяни скаржаться на проблеми з постачанням пального та різке зростання цін на бензин і дизель.
  • На думку Музики, ситуація може погіршитися ще більше, якщо  Україна триматиме нинішній темп атак дронових атак. Тоді щонайменше 30% потужностей НПЗ в Росії не зможуть працювати ще протягом пів року.

Коли простої перевищують 30%, Росія втрачає надлишок дизельного пального для експорту та змушена почати використовувати резерви, 
– підкреслив Музика. 

Як впали продажі пального в Росії? 

Українські удари по НПЗ та сезонний попит на пальне вже скоротили продажі бензину в Росії до мінімального рівня за останні два роки.

  • За даними Politico, минулого вівторка, 16 вересня, продажі бензину марки А-92 обвалилися на 21,7%, досягнувши лише 15 600 тонн – найнижчого показника з 2023 року.
  • Бензин марки А-95 також показав негативну динаміку: обсяг продажів зменшився на 15,5% у порівнянні з попереднім днем і становив 12 060 тонн.
  • Загалом біржові торги бензином у Росії скоротилися на 19,1%.

Важливо! Перебої в роботі російських НПЗ через українські атаки відбуваються на тлі заяв американського президента Дональда Трампа, який вимагає від Європи повністю відмовитися від нафти з Росії. Тим часом в ЄС розмірковують над тим, щоб заборонити імпорт російського скрапленого газу на рік раніше, ніж планувалося та перейти на американський СПГ. Усі ці фактори можуть ще більше підірвати економіку Росії, яка й так не витримує тиску воєнних витрат і санкцій. 

Що відомо про українські атаки на НПЗ Росії?

  • За даними Генштабу, у ніч на 20 вересня Сили безпілотних систем України завдали ударів по Саратовському та Новокуйбишевському НПЗ. На обох заводах зафіксували потужні вибухи й пожежі.

  • Протягом літа Україна провела серію ударів дронів по російських нафтопереробних заводах. У серпні під атаками опинилися понад 10 підприємств, це призвело до зупинки близько 17% потужностей НПЗ Росії.

  • А керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко в інтерв'ю для 24 Каналу повідомив, що останнім часом українські безпілотники вразили вже понад 20 російських нафтопереробних заводів, поглиблюючи кризу у паливному секторі. 