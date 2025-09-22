До 6 месяцев простоя: Украина может парализовать треть НПЗ России
- Украинские удары беспилотниками могут парализовать до 30% российских НПЗ на полгода, что уже вызывает топливный кризис в некоторых регионах России.
- Продажи бензина в России упали до минимального уровня за последние два года, что связано с украинскими атаками.
Украина продолжает наносить удары беспилотниками по российским НПЗ. По мнению аналитиков, из-за этого России грозят масштабные перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов сроком до полугода.
Что грозит российским НПЗ?
Эксперты отмечают, что удары украинских беспилотников уже серьезно влияют на производственные мощности и экспорт России, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Военный аналитик и директор аналитической компании Rochan Consulting Конрад Музыка отмечает, что ряд регионов России уже испытывают топливный кризис.
- Россияне жалуются на проблемы с поставками топлива и резкий рост цен на бензин и дизель.
- По мнению Музыки, ситуация может ухудшиться еще больше, если Украина будет держать нынешний темп атак дронов. Тогда по меньшей мере 30% мощностей НПЗ в России не смогут работать еще в течение полугода.
Когда простои превышают 30%, Россия теряет избыток дизельного топлива для экспорта и вынуждена начать использовать резервы,
– подчеркнул Музыка.
Как упали продажи горючего в России?
Украинские удары по НПЗ и сезонный спрос на топливо уже сократили продажи бензина в России до минимального уровня за последние два года.
- По данным Politico, в прошлый вторник, 16 сентября, продажи бензина марки А-92 обвалились на 21,7%, достигнув лишь 15 600 тонн – самого низкого показателя с 2023 года.
- Бензин марки А-95 также показал отрицательную динамику: объем продаж уменьшился на 15,5% по сравнению с предыдущим днем и составил 12 060 тонн.
- В целом биржевые торги бензином в России сократились на 19,1%.
Важно! Перебои в работе российских НПЗ из-за украинских атак происходят на фоне заявлений американского президента Дональда Трампа, который требует от Европы полностью отказаться от нефти из России. Между тем в ЕС размышляют над тем, чтобы запретить импорт российского сжиженного газа на год раньше, чем планировалось и перейти на американский СПГ. Все эти факторы могут еще больше подорвать экономику России, которая и так не выдерживает давления военных расходов и санкций.
Что известно об украинских атаках на НПЗ России?
По данным Генштаба, в ночь на 20 сентября Силы беспилотных систем Украины нанесли удары по Саратовскому и Новокуйбышевскому НПЗ. На обоих заводах зафиксировали мощные взрывы и пожары.
В течение лета Украина провела серию ударов дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам. В августе под атаками оказались более 10 предприятий, это привело к остановке около 17% мощностей НПЗ России.
А руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко в интервью для 24 Канала сообщил, что в последнее время украинские беспилотники поразили уже более 20 российских нефтеперерабатывающих заводов, углубляя кризис в топливном секторе.