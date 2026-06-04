НПЗ на "технічному обслуговуванні": в Росії пояснили, чому зменшився видобуток нафти

Віцепрем'єр-міністр Росії заявив, що низка нафтопереробних заводів зараз на позачерговому техобслуговуванні. Водночас країна збільшує експорт, щоб "виправити ситуацію".

Проблеми з НПЗ в Росії

Про те, яка ситуація з російською нафтою, пише Reuters.

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Під час міжнародного економічного форуму в Санкт-Петербурзі віцепрем'єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що в Росії видобуток нафти нижчий, ніж на початку року.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами.

Поточний обсяг виробництва справді дещо нижчий, ніж був на початку року. Це пов'язано з тим, що низка наших нафтопереробних заводів зараз проходить позапланове технічне обслуговування,

– зазначив Новак.

Натомість саме видання зазначає, що це може бути пов'язано з ударами України в останні місяці по російських НПЗ.

Зокрема посадовець зазначив, що як реакцію нині держава використовує експортну інфраструктуру на повну потужність.

Зокрема Новак зазначив, що коли нафтопереробні заводи повернуться до повноцінного робочого режиму – виробництво буде зростати. Тобто показники повернуться до попереднього рівня.

Що відомо про удари України по НПЗ Росії?

У 2026 році Україна вдвічі збільшила удари по НПЗ. За підрахунками видання Reuters, українські дрони вивели з ладу протягом січня – травня 2026 року близько 700 тисяч барелів на добу від потужностей з нафтопереробки на 16 російських НПЗ.

Зокрема в ніч на 31 травня безпілотники атакували НПЗ в Саратовській та Ростовській областях. Відомо, що згодом Генштаб ЗСУ також підтвердив удар по Ростовській області Росії, де було уражено склад паливно-мастильних матеріалів ворога.