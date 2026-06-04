Проблемы с НПЗ в России

О том, какова ситуация с российской нефтью, пишет Reuters.

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Во время международного экономического форума в Санкт-Петербурге вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что в России добыча нефти ниже, чем в начале года.

Об этом он сказал во время общения с журналистами.

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Текущий объем производства действительно несколько ниже, чем был в начале года. Это связано с тем, что ряд наших нефтеперерабатывающих заводов сейчас проходит внеплановое техническое обслуживание,

– отметил Новак.

Зато само издание отмечает, что это может быть связано с ударами Украины в последние месяцы по российским НПЗ.

В частности чиновник отметил, что в качестве реакции сейчас государство использует экспортную инфраструктуру на полную мощность.

В частности Новак отметил, что когда нефтеперерабатывающие заводы вернутся к полноценному рабочему режиму – производство будет расти. То есть показатели вернутся к предыдущему уровню.

Что известно об ударах Украины по НПЗ России?

В 2026 году Украина вдвое увеличила удары по НПЗ. По подсчетам издания Reuters, украинские дроны вывели из строя в течение января – мая 2026 года около 700 тысяч баррелей в сутки от мощностей по нефтепереработке на 16 российских НПЗ.

В частности, в ночь на 31 мая беспилотники атаковали НПЗ в Саратовской и Ростовской областях. Известно, что впоследствии Генштаб ВСУ также подтвердил удар по Ростовской области России, где был поражен склад горюче-смазочных материалов врага.