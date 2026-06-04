Вугільна промисловість у США

Про те, як Трамп планує розв'язати енергетичні питання, пише Reuters.

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Один з чиновників Білого дому анонімно повідомив виданню, що президент США розглядає введення підтримки для вугільних об'єктів. Попередня сума допомоги – 700 мільйонів доларів.

Зокрема відомо, що надати фінансову підтримку Трамп планує через окремий механізм. Йдеться про використання національних оборонних можливостей часів Холодної війни.

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Зверніть увагу! Холодна війна – це глобальна геополітична, економічна та ідеологічна конфронтація між Радянським Союзом та США.

Так, чиновник пояснив, що вже в четвер, 4 червня, Дональд Трамп може оголосити про застосування Закону про оборонне виробництво 1950 року.

Саме цей закон надає президентам широкі повноваження щодо галузей промисловості, що пов'язані з нацбезпекою. Зокрема це можливості для:

модернізації понад десятка вугільних електростанцій;

будівництва терміналу експорту вугілля на Західному узбережжі;

виділення корпоративних коштів на будівництво нових електростанцій.

Водночас посадовець акцентував, що деякі деталі ще можуть змінитися.

Також є інформація про приблизний розподіл коштів:

більше як 50% з 700 мільйонів доларів – на модернізацію 13 вугільних електростанцій;

185 мільйонів доларів – на вугільні об'єкти Аляски, Меріленду, Західної Вірджинії;

75 мільйонів доларів – на експортний термінал West Gateway у Північній Каліфорнії.

Чому саме вугільні об'єкти?

Для адміністрації Трампа енергетичні проблеми є основними для нацбезпеки. Наприклад, йдеться про потребу підтримувати енергоємні центри обробки даних зі штучним інтелектом. Зокрема в Америці прагнуть витіснити інших суперників, які мають великі запаси викопного палива.

Натомість вугілля, яке колись забезпечувало понад 50% виробництва електроенергії в США, нині використовується усе менше. Відповідно до даних Управління енергетичної інформації США, за останні роки використання вугілля скоротилося до менш ніж однієї п'ятої.

Так, виробники електроенергії почали використовувати природний газ та відновлювальні джерела. Основна причина – можливі ризики та вплив викопного палива на клімат планети. Водночас побоювання стосуються зростаючої залежності від глобальних ланцюгів поставок.

Що відомо про енергетичну ситуацію у світі?

Після початку війни на Близькому Сході, для низки країн викликом стали енергетичні питання. Зокрема високі ціни на нафту й пальне, а також можливий дефіцит ресурсів через блокування Ормузу.

Водночас Фатіх Бірол, виконавчий директор МЕА (Міжнародного енергетичного агентства) уже зазначав, що нині світ "переживає найбільшу кризу енергетичної безпеки". Зокрема це впливає на ринок та інвестиції в галузі.

Водночас через війну в Ірані є ризик, що Європа може перейти до кризового рівня запасів газу. Уже в найближчі місяці резерви країн можуть скоротитися. Навіть зараз резервуари Європи заповнені на 35%. Хоча норма для сезону – 55%.