Українські дрони вражають все більше об'єктів нафтогазової галузі Росії. Через це паливна криза в країні росте і тисне на економіку Кремля.

Як у Росії росте паливна криза?

Через атаки українських дронів по НПЗ вже близько 13% потужностей з виробництва пального в Росії вийшли з ладу, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Україна тепер здатна здійснювати тривалі атаки. Як тільки наслідки удару усуваються, слідує новий удар. І якщо Україна зможе підтримувати цей тиск і завдавати нафтопереробним заводам шкоди частіше, ніж Росія здатна її усунути, ситуація буде зовсім іншою,

– заявив ексочільник відділу стратегії та інновацій у "Газпром нєфті" Сергій Вакуленко.

Ситуація погіршується через міжнародні санкції, які не дозволяють купувати обладнання для ремонту пошкоджених заводів та обслуговування інших НПЗ.

У підсумку в Росії росте і шириться регіонами паливна криза.

В частині регіонів, зокрема, у Сибіру та окупованому Криму, бензин на тамтешніх АЗС продають лише в обмеженій кількості й за талонами.

Де пальне у вільному продажі, то продається дуже дорого – початку року потові ціни на бензин марки А-95 подорожчав на 45%.

Важливо! При цьому росіяни масово пересіли на автомобілі, адже через атаки безпілотників з України все частіше виникають перебої в роботі залізниці та аеропортів. Тобто попит на паливо росте, а пропозиція стрімко скорочується.

Як удари впливають на економіку Росії?

Видання зазначає, що за останній місяць Україні вдалося вразити понад 10 НПЗ Росії, зокрема за сотні кілометрів від фронту, а українські БПЛА стали значно потужнішими. Це не впливає безпосередньо на її військову діяльність, але б'є по економіці.

Російська економіка вже має проблеми, тому навіть невеликий поштовх може створити слабкі місця і посилити проблеми всередині цієї системи,

– впевнений ексглава МЗС Павло Клімкін.

Окрім того, Україна займається розробкою власних ракет, як "Фламінго", що, на думку експерті зі зброї Університету Осло Фабіана Гофмана, може стати переломним моментом.

Якщо перейти від ударів на великі відстані, здатних порушити роботу промислових і економічних об'єктів противника, до ударів, здатних повністю їх знищити, це значно ускладнить ситуацію для Росії,

– зазначає Гофман.

Експерти переконані, що сама по собі паливна криза не змінить стратегічні цілі російського диктатора Путіна. Однак удари по слабких місцях Росії матимуть значення у війні проти України.

Як Україна завдає ударів по Росії?