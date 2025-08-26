Украинские дроны поражают все больше объектов нефтегазовой отрасли России. Из-за этого топливный кризис в стране растет и давит на экономику Кремля.

Как в России растет топливный кризис?

Из-за атак украинских дронов по НПЗ уже около 13% мощностей по производству топлива в России вышли из строя, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Украина теперь способна осуществлять длительные атаки. Как только последствия удара устраняются, следует новый удар. И если Украина сможет поддерживать это давление и наносить нефтеперерабатывающим заводам урон чаще, чем Россия способна его устранить, ситуация будет совсем другой,

– заявил экс-глава отдела стратегии и инноваций в "Газпром нефти" Сергей Вакуленко.

Ситуация ухудшается из-за международных санкций, которые не позволяют покупать оборудование для ремонта поврежденных заводов и обслуживания других НПЗ.

В итоге в России растет и распространяется по регионам топливный кризис.

В части регионов, в частности, в Сибири и оккупированном Крыму, бензин на тамошних АЗС продают только в ограниченном количестве и по талонам.

Где топливо в свободной продаже, то продается очень дорого – начале года потовые цены на бензин марки А-95 подорожал на 45%.

Важно! При этом россияне массово пересели на автомобили, ведь из-за атак беспилотников из Украины все чаще возникают перебои в работе железной дороги и аэропортов. То есть спрос на топливо растет, а предложение стремительно сокращается.

Как удары влияют на экономику России?

Издание отмечает, что за последний месяц Украине удалось поразить более 10 НПЗ России, в частности за сотни километров от фронта, а украинские БПЛА стали значительно мощнее. Это не влияет непосредственно на ее военную деятельность, но бьет по экономике.

Российская экономика уже имеет проблемы, поэтому даже небольшой толчок может создать слабые места и усилить проблемы внутри этой системы,

– уверен экс-глава МИД Павел Климкин.

Кроме того, Украина занимается разработкой собственных ракет, как "Фламинго", что, по мнению эксперта по оружию Университета Осло Фабиана Гофмана, может стать переломным моментом.

Если перейти от ударов на большие расстояния, способных нарушить работу промышленных и экономических объектов противника, к ударам, способных полностью их уничтожить, это значительно усложнит ситуацию для России,

– отмечает Гофман.

Эксперты убеждены, что сам по себе топливный кризис не изменит стратегические цели российского диктатора Путина. Однако удары по слабым местам России будут иметь значение в войне против Украины.

Как Украина наносит удары по России?