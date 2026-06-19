Дороге задоволення для Кремля: який ефект насправді мають удари по російських НПЗ

Україна регулярно атакує безпілотниками нафтопереробні заводи Росії. Наслідки ударів змушують Кремль витрачати кошти з бюджету на фінансування ремонтів НПЗ.

Як це впливає на російську економіку та суспільство, в етері 24 Каналу розповів інвестиційний банкір та економіст Сергій Фурса.

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Наскільки сильно удари по НПЗ б'ють по російській економіці

За словами Сергія Фурси, українські атаки на російські нафтопереробні заводи завдають збитків, проте глобального впливу на економіку країни-агресорки наразі не справляють.

З бюджету росіяни досить активно компенсують нафтовим компаніям ремонти на НПЗ. Це дороге задоволення. Тому це збільшує дефіцит бюджету Росії. Але чи це суттєво впливає на економічну динаміку в Росії? На жаль, поки що ні,

– говорить економіст.

Подальше розгортання ситуації залежатиме від того, чи продовжаться системні удари України, чи наростатимуть вони, чи вдасться росіянам зменшити ефективність цих атак. Однак прогнозувати розвиток подій складно.

Водночас психологічний ефект ударів, на думку Сергія Фурси, суттєво перевищує економічний. Розповсюдження відео з наслідками українських атак справляє потужний вплив на росіян. Експерт припускає, що саме цей ефект може бути ключовою метою ударів.

Нагадаємо, що українські дрони двічі за тиждень уразили Московський НПЗ в Капотні. Насування паливної кризи помітне в західній частині Росії, а невдовзі проблеми можуть перекинутися й на інші регіони країни.

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження комплексної установки переробки нафти, трьох резервуарів РВС-10000 та одного резервуара РВС-30000 на території Московського НПЗ. Унаслідок цього підприємство припинило переробку нафти на невизначений термін.