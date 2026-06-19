Как это сказывается на российской экономике и обществе, в эфире 24 Канала рассказал инвестиционный банкир и экономист Сергей Фурса.

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Насколько сильно удары по НПЗ бьют по российской экономике

По словам Сергея Фурсы, украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы наносят ущерб, однако глобального влияния на экономику страны-агрессора пока не оказывают.

Из бюджета россияне довольно активно компенсируют нефтяным компаниям расходы на ремонт НПЗ. Это дорогое удовольствие. Поэтому это увеличивает дефицит бюджета России. Но оказывает ли это существенное влияние на экономическую динамику в России? К сожалению, пока нет,

– говорит экономист.

Дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от того, продолжатся ли системные удары Украины, будут ли они усиливаться, удастся ли россиянам снизить эффективность этих атак. Однако прогнозировать развитие событий сложно.

В то же время психологический эффект ударов, по мнению Сергея Фурсы, значительно превышает экономический. Распространение видео с последствиями украинских атак оказывает мощное влияние на россиян. Эксперт предполагает, что именно этот эффект может быть ключевой целью ударов.

Напомним, что украинские дроны дважды за неделю нанесли удары по Московскому НПЗ в Капотне. Надвигающийся топливный кризис ощущается в западной части России, а вскоре проблемы могут перекинуться и на другие регионы страны.

Генштаб ВСУ подтвердил поражение комплексной установки по переработке нефти, трёх резервуаров РВС-10000 и одного резервуара РВС-30000 на территории Московского НПЗ. В результате предприятие приостановило переработку нефти на неопределенный срок.