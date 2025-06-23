МВФ попереджає про ризики для економіки після ударів США по Ірану

Удари США по Ірану можуть мати ширші наслідки, що виходять за межі енергетичних каналів. Через це рівень світового ВВП може зростати повільніше.

Як удари США по Ірану вплинуть на економіку

В МВФ підкреслила негативний вплив невизначеності на економіку та бізнес, повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg TV.

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За словами директорки-розпорядниці Міжнародного валютого фонду Крісталіни Георгієвої, існує ризик сповільнення світової економіки внаслідок ескалації ізраїльсько-іранської війни

Ми розглядаємо це як ще одне джерело невизначеності в умовах високої невизначеності,

– сказала Георгієва в інтерв'ю Bloomberg TV.

Найбільший шок наразі спостерігається в цінах на енергоносії, за якими уважно стежить МВФ, але "можуть бути вторинні та третинні наслідки".

Світ готується до відповіді Ірану після того, як безпрецедентні авіаудари США по ядерних об'єктах країни стурбували трейдерів та уряди в усьому світі. Рішення президента Дональда Трампа розгорнути бомби для знищення бункерів для ударів по об'єктах в Ірані виштовхнуло Близький Схід на цю територію та підвищило геополітичні ризики в той час, коли світова економіка вже стикалася з серйозною невизначеністю щодо торговельної напруженості.

У більш негайному сенсі, за словами Георгієвої, МВФ особливо звертає увагу на те, як розгортання конфлікту вплине на премії за ризик нафти та газу.

Ми очікуємо, що ближче до кінця року ФРС, можливо, вирішить, що настав час для певного коригування відсоткових ставок у бік зниження,

– сказала Георгієва.

Які подальші прогнози

Георгієва також підкреслила негативний вплив невизначеності на економіку та бізнес.

Коли є невизначеність, що відбувається? Інвестори не інвестують, споживачі не споживають. І це стримує перспективи зростання,

– сказала Георгієва.

Вона нагадала, що МВФ уже переглянув у бік зниження прогнози світового економічного зростання на 2025 рік. Оновлений прогноз організація представить у липні.