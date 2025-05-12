Для реалізації угоди про мінерали Рада розгляне законопроєкт щодо змін до Бюджетного кодексу

Бюджетний комітет Верховної Ради планує розгляд законопроєкту щодо змін до Бюджетного кодексу для реалізації угоди із США. Це необхідно для роботи інвестиційного фонду відбудови.

Про це пише 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

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Рада розгляне законопроєкт щодо змін до Бюджетного кодексу

Комітет ВР з питань бюджету у вівторок, 13 травня, планує розглянути законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України, необхідний для реалізації угоди із США щодо корисних копалин. Після цього, ймовірно, відбудеться його розгляд у залі парламенту.

Крім самої ратифікації ще має бути прийнятий (як мінімум) законопроєкт внесення змін до Бюджетного кодексу щодо реалізації Угоди між Україною та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови №13256. Тут завтра зранку буде бюджетний комітет по ньому і, скоріш за все, завтра вже за основу схвалять у Раді,

– повідомив він.

Додамо, що на сайті комітету вказується, що завтра о 10:00 планується розгляд законопроєкту на засіданні комітету, а також альтернативного до нього.

Кабмін ухвалив та вніс до Ради законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України, необхідний для реалізації угоди із США щодо корисних копалин.