Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка.

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Рада рассмотрит законопроект об изменениях в Бюджетный кодекс

Комитет ВР по вопросам бюджета во вторник, 13 мая, планирует рассмотреть законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, необходимый для реализации соглашения с США по полезным ископаемым. После этого, вероятно, состоится его рассмотрение в зале парламента.

Кроме самой ратификации еще должен быть принят (как минимум) законопроект внесения изменений в Бюджетный кодекс по реализации Соглашения между Украиной и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления №13256. Здесь завтра утром будет бюджетный комитет по нему и, скорее всего, завтра уже за основу примут в Раде,

– сообщил он.

Добавим, что на сайте комитета указывается, что завтра в 10:00 планируется рассмотрение законопроекта на заседании комитета, а также альтернативного к нему.

Кабмин принял и внес в Раду законопроект о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, необходим для реализации соглашения с США по полезным ископаемым.