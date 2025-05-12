Про це пише 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.
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Рада розгляне законопроєкт щодо змін до Бюджетного кодексу
Комітет ВР з питань бюджету у вівторок, 13 травня, планує розглянути законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України, необхідний для реалізації угоди із США щодо корисних копалин. Після цього, ймовірно, відбудеться його розгляд у залі парламенту.
Крім самої ратифікації ще має бути прийнятий (як мінімум) законопроєкт внесення змін до Бюджетного кодексу щодо реалізації Угоди між Україною та США про створення Американсько-Українського інвестиційного фонду відбудови №13256. Тут завтра зранку буде бюджетний комітет по ньому і, скоріш за все, завтра вже за основу схвалять у Раді,
– повідомив він.
Додамо, що на сайті комітету вказується, що завтра о 10:00 планується розгляд законопроєкту на засіданні комітету, а також альтернативного до нього.
Кабмін ухвалив та вніс до Ради законопроєкт про внесення змін до Бюджетного кодексу України, необхідний для реалізації угоди із США щодо корисних копалин.