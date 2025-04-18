Україна "зробила крок" до угоди з США щодо корисних копалин

Київ і Вашингтон підписали меморандум про наміри щодо інвестицій в енергетичні та природні ресурси України. Меморандум було підписано віртуально.

Угода про копалини між Україною та США

Наразі обидві сторони сподіваються завершити повну економічну угоду вже до кінця наступного тижня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Перша віцепрем'єр-міністерка та міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила підписання. Вона опублікувала фото з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, однак обидва перебували у своїх офісах.

Сьогодні ми зробили крок до спільної економічної партнерської угоди зі США,

– сказала вона та додала, що Меморандум свідчить про конструктивну спільну роботу команд і намір укласти вигідну угоду для обох народів.

Свириденко також зазначила, що повна угода відкриває можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства між Україною та США.

Цей Меморандум став позитивним кроком у складному переговорному процесі, який був ускладнений після конфронтації між Зеленським і Трампом у Білому домі в лютому,

– пише FT.

Перед підписанням Зеленський повідомив, що американські переговорники запропонували проміжний крок як жест доброї волі, поки юридичні команди працюють над деталями повної угоди. Водночас Трамп пізніше заявив, що його адміністрація планує підписати повну угоду наступного четверга. Хоча Бессент уточнив, що кінцеву версію ще узгоджують, з метою підписання до 26 квітня.

Зазначається, що проєкт угоди охоплює всі мінеральні ресурси, включно з нафтою та газом, і передбачає створення наглядової ради з правом вето США, яка контролюватиме фонд, що розподіляє прибутки між двома країнами.

Оскільки угода викликала значні занепокоєння з боку України, зокрема щодо суверенітету, репатріації прибутків і залежності від США, до переговорів долучили американську юридичну фірму Hogan Lovells. Уряд також веде переговори через віцепрем’єрку Ольгу Стефанішину.

Зверніть увагу! Після фіналізації угоду має схвалити Верховна Рада України.

Про що йдеться у Меморандумі

У тексті йде мова, що Україна і Сполучені Штати Америки підписали Меморандум, який засвідчує конструктивну спільну роботу над угодою про економічне партнерство та підтверджує намір фіналізувати й укласти угоду, яка буде вигідна обом народам. Зокрема вона передбачатиме створення Фонду інвестицій у відбудову України.

У Меморандумі йдеться, що угода відкриватиме можливості для значних інвестицій, модернізації інфраструктури та взаємовигідного партнерства України та Сполучених Штатів. Крім того, він підтверджує прагнення американського народу інвестувати разом з українським народом у вільну, суверенну та безпечну Україну,

– пояснили у повідомленні.

Згідно з текстом, Вашингтон і Київ визнають внесок, який Україна зробила у зміцнення міжнародного миру та безпеки, добровільно відмовившись від третього за величиною у світі арсеналу ядерної зброї.

Важливо! США поважають зобов’язання України, пов’язані із вступом у Євросоюз або пов’язані з угодами з міжнародними фінансовими установами та іншими офіційними кредиторами.