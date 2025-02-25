Угода про корисні копалини: документ заборонятиме Росії отримати вигоду від відновлення України

Україна перебуває на фінальній стадії переговорів зі США щодо угоди, яка надасть Вашингтону частку в природних ресурсах країни. Про це заявила віцепрем'єрка-міністерка Ольга Стефанішина.

Україна та США майже погодили угоду

Обидві сторони ведуть інтенсивні переговори щодо угоди, яку адміністрація президента США Дональда Трампа вважає ключовою частиною свого плану досягнення перемир'я у трирічній війні Росії проти України, пише 24 канал з посиланням на Bloomberg.

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У матеріалі йдеться про те, що новий проєкт угоди майже узгоджений. Зокрема Україна наразі очікує відповіді від США.

Згідно з проєктом, з яким ознайомилось видання, США зобов'язуються підтримувати "вільну, суверенну та безпечну" Україну та "тривалий мир" у межах цієї угоди. Також буде передбачено "стабільне партнерство" між Вашингтоном і Києвом та намір інвестувати в Україну.

Зверніть увагу! США також заявили, що ті, хто діяв проти України під час війни, не повинні отримати вигоду від її відновлення. Однак, як зазначило джерело, з яким спілкувались журналісти, текст угоди ще не фіналізований і може змінитися.

Що відомо про угоду між Україною та США

Президент Володимир Зеленський у неділю повідомив журналістам, що США відмовилися від своєї вимоги, аби Київ зобов’язався сплатити 500 мільярдів доларів у фонд як форму повернення американської допомоги. Зеленський спростував цю цифру та заявив, що вона ближча до 90 мільярдів доларів. Крім того, український лідер наполіг, що військова підтримка США має бути частиною будь-якої угоди.

Переговори були дуже конструктивними, майже всі ключові деталі узгоджено. Ми сподіваємося, що лідери США та України зможуть підписати та затвердити угоду у Вашингтоні якнайшвидше, щоб продемонструвати нашу відданість на десятиліття вперед,

— написала Стефанішина у понеділок у соцмережі X.

Джерело повідомило, що наразі очікується, що після підписання поточної угоди буде узгоджено додаткову детальну угоду. Вона визначить, як саме фонд буде створений, і як він надалі працюватиме.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна прагне інвестувати у фонд разом зі США на рівних умовах – 50 на 50. Зокрема фонд включатиме майбутні доходи від державних підприємств, а також від видобутку сировини.

Це внесок від Україн. З боку США буде внесок у вигляді фінансування безпеки, економічного розвитку, капітальних інвестицій та інфраструктури,

— сказав Шмигаль.

Міністр фінансів США Скотт Бессент обговорив деталі потенційної угоди у програмі Sunday Morning Futures на телеканалі Fox News, заявивши, що США можуть допомогти Україні вийти на "потужну траєкторію зростання". Однак замість військових гарантій США пропонують "гарантії економічної безпеки", додав він.

Проте Зеленський уже відкинув аргумент США про те, що діяльність американських компаній в Україні сама по собі може розглядатися як форма гарантії безпеки. Тому Київ все ж додав у текст угоди формулювання щодо офіційних гарантій безпеки від США, попри що Вашингтон відхилив цю опцію. Про це виданню також розповіло джерело, що побажало залишитися анонімним.

Станом на сьогодні ми обговорюємо з США два пункти: гарантії безпеки та економічну співпрацю,

– сказав Денис Шмигаль.

Важливо! Однак радник з національної безпеки США Майкл Волтц зазначив, що "гарантії безпеки для України – це окрема розмова".