Фонд відбудови з угоди про надра може запрацювати вже за місяць після ратифікації, – Свириденко

Україна та США підписали угоду про створення інвестиційного фонду для розвитку і відновлення нашої країни. Він може почати свою роботу через місяць-півтора після ратифікації.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар першої віцепрем'єр-міністерки України та міністерки економіки Юлії Свириденко для "РБК-Україна".

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Що відомо про інвестиційний фонд з угоди про надра

Стратегічна угода про надра, яка була підписана між Україною та США 30 квітня, передбачає глибоку економічну співпрацю між країнами та надає американській стороні доступ до українських ресурсів.

Згідно з угодою, створюється спільний американсько-український інвестиційний фонд для відновлення країни. Це має ратифікувати Рада.

Юлія Свириденко заявила, що фонд відбудови може запрацювати за кілька тижнів після ратифікації угоди про надра в Верховній Раді.

Наше завдання зробити це якомога швидше. Зараз дуже важко передбачити, але я думаю, через місяць або півтора ми маємо завдання запустити фонд,

– зазначила міністерка економіки.

Раніше Свириденко розкривала деталі угоди про надра. За її словами, копалини залишаються в українській власності. Умови угоди також не передбачають змін у процесах приватизації чи управлінні державними компаніями – вони й надалі належатимуть Україні.