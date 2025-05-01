Ба більше, надра залишаються в українській власності. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву першої віцепрем'єр-міністерки України, міністерки економіки України Юлію Свириденко в ефірі телемарафону.

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Що відомо про угоду між Україною та США

Ми можемо залучати інвестиції в українську економіку, ми отримаємо інвесторів, ми отримаємо канали збуту продукції. В Україні можуть з’явитися нові потужності з видобутку копалин, нові заводи, які могли б і не бути без цієї угоди та без залученості наших американських партнерів. І безперечно, це продовження нашого стратегічного партнерства з США на фоні триваючої російської агресії,

– повідомила Свириденко.