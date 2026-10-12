Росія не зможе виконати бажання Трампа щодо пального, – ЗМІ

Угода щодо дизельного пального між Росією та США не зможе стабілізувати світовий ринок пального. Росії потрібне тривале припинення ударів по енергетичній інфраструктурі та кілька тижнів на ремонт нафтопереробних заводів.

Чому Росія не зможе поставити достатньо пального

І вже після цього Москва зможе суттєво збільшити експорт, про що пише Bloomberg.

Після телефонної розмови двох лідерів у п’ятницю, 9 жовтня, Москва пообіцяла дозволити експорт 500 тисяч тонн дизельного пального. Але не уточнила, коли його відвантажать і коли можуть дозволити додаткові поставки.

Однак навіть якщо весь цей обсяг надійде покупцям до кінця місяця, то він становитиме менше ніж 180 тисяч барелів на добу – лише невелику частину колишнього російського експорту,

– йдеться у матеріалі.

До початку української кампанії проти нафтопереробних заводів Росія відправляла танкерами за кордон у середньому 800 – 900 тисяч барелів дизельного пального та інших видів газойлю на добу. Це становило близько 10% світових морських поставок.

Тепер Росія просто не може виробляти стільки пального, як раніше, через майже щоденні атаки українських безпілотників. Оцінки завантаженості російських нафтопереробних заводів свідчать про масштаб завданих збитків.

За оцінками Energy Aspects і Rystad Energy, обсяги переробки нафти в Росії становлять близько 3,5 – 4 мільйонів барелів на добу – приблизно на 30% менше за сезонну норму.

Оскільки кілька великих підприємств, що виробляють дизельне пальне, зупинилися або працюють зі зниженою потужністю, значне скорочення виробництва неминуче.

Трамп пообіцяв, що українські удари по російських нафтових об’єктах припиняться завдяки енергетичному перемир’ю. Воно також передбачало б припинення Москвою ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Після заяви Трампа в неділю Росія продовжила атакувати українську енергетичну інфраструктуру, про що повідомив президент України Володимир Зеленський. Він додав, що Київ відповідатиме належним чином, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в енергетичній сфері.

Навіть якщо перемир’я буде досягнуто, відновлення виробництва дизельного пального потребуватиме кількох тижнів ремонту нафтопереробних заводів, якщо орієнтуватися на темпи нещодавніх відновлювальних робіт,

– пояснили у Bloomberg.

Віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що щомісячний експорт дизельного пального обсягом 3 мільйони тонн – майже на рівні до початку української кампанії атак безпілотників – стане можливим лише після грудня.

Нагадаємо, що Дональд Трамп домовився з Володимиром Путіним про постачання дизелю. Таким чином Кремль зможе заробити 4,5 мільярда доларів.

ЗМІ писали, що танкер з російським дизелем міг прибути до США вже 10 – 12 жовтня. Він міг перевозити понад 30 тисяч тонн дизелю.