Чому Росія не зможе поставити достатньо пального

І вже після цього Москва зможе суттєво збільшити експорт, про що пише Bloomberg.

Після телефонної розмови двох лідерів у п’ятницю, 9 жовтня, Москва пообіцяла дозволити експорт 500 тисяч тонн дизельного пального. Але не уточнила, коли його відвантажать і коли можуть дозволити додаткові поставки.

Однак навіть якщо весь цей обсяг надійде покупцям до кінця місяця, то він становитиме менше ніж 180 тисяч барелів на добу – лише невелику частину колишнього російського експорту,
– йдеться у матеріалі.

До початку української кампанії проти нафтопереробних заводів Росія відправляла танкерами за кордон у середньому 800 – 900 тисяч барелів дизельного пального та інших видів газойлю на добу. Це становило близько 10% світових морських поставок.

  • Тепер Росія просто не може виробляти стільки пального, як раніше, через майже щоденні атаки українських безпілотників. Оцінки завантаженості російських нафтопереробних заводів свідчать про масштаб завданих збитків.
  • За оцінками Energy Aspects і Rystad Energy, обсяги переробки нафти в Росії становлять близько 3,5 – 4 мільйонів барелів на добу – приблизно на 30% менше за сезонну норму.

Оскільки кілька великих підприємств, що виробляють дизельне пальне, зупинилися або працюють зі зниженою потужністю, значне скорочення виробництва неминуче.

Пальне
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на 

Трамп пообіцяв, що українські удари по російських нафтових об’єктах припиняться завдяки енергетичному перемир’ю. Воно також передбачало б припинення Москвою ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Після заяви Трампа в неділю Росія продовжила атакувати українську енергетичну інфраструктуру, про що повідомив президент України Володимир Зеленський. Він додав, що Київ відповідатиме належним чином, якщо Росія не погодиться на припинення вогню в енергетичній сфері.

Навіть якщо перемир’я буде досягнуто, відновлення виробництва дизельного пального потребуватиме кількох тижнів ремонту нафтопереробних заводів, якщо орієнтуватися на темпи нещодавніх відновлювальних робіт,
– пояснили у Bloomberg.

Віцепрем’єр-міністр Росії Олександр Новак заявив, що щомісячний експорт дизельного пального обсягом 3 мільйони тонн – майже на рівні до початку української кампанії атак безпілотників – стане можливим лише після грудня.

Нагадаємо, що Дональд Трамп домовився з Володимиром Путіним про постачання дизелю. Таким чином Кремль зможе заробити 4,5 мільярда доларів.

ЗМІ писали, що танкер з російським дизелем міг прибути до США вже 10 – 12 жовтня. Він міг перевозити понад 30 тисяч тонн дизелю.