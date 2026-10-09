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Скільки може заробити Росія на продажі дизелю

За словами Трампа, Росія негайно поставить понад 300 тисяч тонн пального, ще 500 тисяч тонн – у листопаді, а згодом – 1 мільйон тонн.

Також він заявив про плани постачання ще 3 мільйонів тонн, залежно від стану російських НПЗ.

Ціна однієї тонни дизельного палива становить близько 1,5 тисячі доларів. Таким чином 3 мільйони тонн на світовому ринку оцінюється приблизно у 4,5 мільярда доларів.

Нагадаємо, що після бесіди Трампа з Путіним Мінфін США уже скасував санкції і негайно видав ліцензію на постачання дизеля з Росії.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

До слова, сам Путін розповів, що у ході телефонної розмови з президентом США нібито "значну увагу" було приділено перспективам врегулювання "української кризи". Також порушувалися питання щодо Ірану та різні аспекти двосторонніх відносин.