Об этом пишут российские СМИ.

Сколько может заработать Россия на продаже дизельного топлива

По словам Трампа, Россия немедленно поставит более 300 тысяч тонн топлива, еще 500 тысяч тонн – в ноябре, а впоследствии – 1 миллион тонн.

Также он заявил о планах поставки еще 3 миллионов тонн, в зависимости от состояния российских НПЗ.

Цена одной тонны дизельного топлива составляет около 1,5 тысячи долларов. Таким образом, 3 миллиона тонн на мировом рынке оцениваются примерно в 4,5 миллиарда долларов.

Напомним, что после беседы Трампа с Путиным Минфин США уже отменил санкции и незамедлительно выдал лицензию на поставку дизельного топлива из России.

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К слову, сам Путин рассказал, что в ходе телефонного разговора с президентом США якобы "значительное внимание" было уделено перспективам урегулирования "украинского кризиса". Также затрагивались вопросы, касающиеся Ирана, и различные аспекты двусторонних отношений.