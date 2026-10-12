Почему Россия не сможет поставить достаточно топлива

И уже после этого Москва сможет существенно увеличить экспорт, о чем пишет Bloomberg.

После телефонного разговора двух лидеров в пятницу, 9 октября, Москва пообещала разрешить экспорт 500 тысяч тонн дизельного топлива. Но не уточнила, когда его отгрузят и когда могут разрешить дополнительные поставки.

Однако даже если весь этот объем поступит покупателям до конца месяца, он составит менее 180 тысяч баррелей в сутки – лишь небольшую часть прежнего российского экспорта,

– говорится в материале.

До начала украинской кампании против нефтеперерабатывающих заводов Россия отправляла танкерами за границу в среднем 800–900 тысяч баррелей дизельного топлива и других видов газойля в сутки. Это составляло около 10% мировых морских поставок

Теперь Россия просто не может производить столько топлива, как раньше, из-за почти ежедневных атак украинских беспилотников. Оценки загрузки российских нефтеперерабатывающих заводов свидетельствуют о масштабе нанесенного ущерба.

По оценкам Energy Aspects и Rystad Energy, объемы переработки нефти в России составляют около 3,5–4 миллионов баррелей в сутки – примерно на 30% меньше сезонной нормы.

Поскольку несколько больших предприятий, производящих дизельное топливо, остановились или работают с пониженной мощностью, значительное сокращение производства неизбежно

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Трамп пообещал, что украинские удары по российским нефтяным объектам прекратятся благодаря энергетическому перемирию. Оно также предполагало бы прекращение Москвой ударов по энергетической инфраструктуре Украины.

После заявления Трампа в воскресенье Россия продолжила атаковать украинскую энергетическую инфраструктуру, о чем сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он добавил, что Киев ответит надлежащим образом, если Россия не согласится на прекращение огня в энергетической сфере.

Даже если перемирие будет достигнуто, возобновление производства дизельного топлива потребует нескольких недель ремонта нефтеперерабатывающих заводов, если ориентироваться на темпы недавних восстановительных работ,

– пояснили в Bloomberg.

Вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что ежемесячный экспорт дизельного топлива в объеме 3 миллиона тонн – почти на уровне, существовавшем до начала украинской кампании атак беспилотников, – станет возможным только после декабря.

Напомним, что Дональд Трамп договорился с Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива. Таким образом, Кремль сможет заработать 4,5 миллиарда долларов.

СМИ писали, что танкер с российским дизелем мог прибыть в США уже 10–12 октября. Он мог доставить более 30 тысяч тонн дизельного топлива.