Орбан шантажує: в ЄС не впевнені, що матимуть правову основу для продовження санкцій проти Росії

В Євросоюзі намагаються вирішити ситуацію з ветуванням з боку угорського прем'єра подальших санкцій проти Росії. Якщо країни-члени не дійдуть згоди, то Росія матиме право звернутися до суду, а Європа втратить інструмент впливу.

Чи продовжить Європа обмеження щодо Росії

У разі відсутності рішення щодо продовження санкцій, Євросоюз не матиме правової основи для їхнього застосування. Про це повідомив європейський дипломат у Брюсселі на умовах анонімності, передає кореспондентка 24 Каналу.

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Наразі в ЄС працюють над тим, аби таки продовжити вже ухвалені пакети санкцій проти Росії. Їхній термін дії закінчується 31 січня. В Євросоюзі сподіваються, що Віктор Орбан прислухається до нової адміністрації Дональда Трампа, яка поки не збирається послаблювати тиск на Росії.

Мені здається, що Віктор Орбан трохи не чує, бо якщо послухати, що Трамп нещодавно говорив про Росію і санкції, то здається, що це абсолютно не в'яжеться з його діями. Крім того, Орбан хоче знову почати купувати дешевий газ і нафту в Росії. І я не впевнений, як це сприймається у Вашингтоні, де Трамп вимагає від Європейського Союзу, щоб ми купували більше їхніх енергоносіїв,

– сказав дипломат.

За словами джерела, невідомо чи буде Будапешт реагувати на позицію Трампа, оскільки зараз Угорщина активно співпрацює з Китаєм.

Що буде, якщо дія санкційних пакетів припиниться через Угорщину

Європейський дипломат не виключає сценарію, що окремі держави-члени Євросоюзу запроваджуватимуть санкції на національному рівні.

Однак, якщо російські активи на рівні ЄС будуть заморожені, а санкції продовжені – Росія матиме право звернутися до суду.

Можна з упевненістю сказати, що скасування санкцій матиме серйозні наслідки як для нашої здатності протистояти брутальній агресії Росії, так і для подальшого розвитку подій у світлі приходу до влади адміністрації Трампа. Скасування цих санкцій позбавить нас дуже потужного інструменту для просування європейських інтересів,

– зазначив співрозмовник.