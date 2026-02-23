Угорщина заблокувала 20-й пакет санкцій проти Росії: яку умову висунув Будапешт
- Угорщина заблокувала 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії через припинення транзиту російської нафти після удару 27 січня.
- Міністр закордонних справ України звинуватив Угорщину та Словаччину в шантажі та ультиматумах, які грають на руку російському агресору.
Уряд Угорщини заблокував ухвалення 20-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії. Обмеження планували затвердити до четвертої річниці повномасштабної війни – 24 лютого.
Чому Угорщина заблокувала нові санкції ЄС проти Кремля?
Свою позицію на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.
Читайте також Фіцо й Орбан допомагають Росії у створенні блекауту на території України, – політолог
Він розповів, що підставою для такого рішення стало припинення транзиту російської нафти до його країни через південну гілку нафтопроводу "Дружба" після російського удару 27 січня.
На сьогоднішньому засіданні я чітко заявив: ми не підтримуємо 20-й пакет санкцій і не погоджуємося на надання Україні кредиту в 90 мільярдів євро.
Зверніть увагу! Перегляд позиції Угорщини можливий лише після відновлення постачання нафти.
Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що ані уряд Угорщини, ані уряд Словакії не засудили атаку Росії по нафтовій інфраструктурі.
Він додав, що обидві країни:
- вдаються до шантажу та ультиматумів;
- погрожують заблокувати двадцятий пакет санкцій і європейський кредит;
- а також припинити постачання електроенергії, газу і палива до України.
Ці дві країни не можуть тримати весь ЄС в заручниках, а угорські та словацькі ультиматуми мають адресуватися лише до Кремля.
Він зазначив, що причиною проблем із транзитом нафти був саме удар Росії. Сибіга нагадав про важкі наслідки атаки не лише для транзиту, але й для всього регіону зокрема.
Дії Будапешта та Братислави наразі лише грають на руку російському агресору,
– наголосив міністр.
Зауважте! Андрій Сибіга закликав уряди Угорщини та Словакії до конструктивної співпраці та відповідальної поведінки.
Що ще відомо про ситуацію щодо Угорщини?
- У неділю, 22 лютого, Віктор Орбан повідомив, що Угорщина не відновить експорт дизельного пального до України, доки не розв'яжеться проблема з постачанням нафти. Також країна офіційно відмовляється схвалити виділення військової позики Україні. Орбан сказав, що Будапешт заблокує 20-й пакет санкцій Євросоюзу.
- Водночас Європейський Союз вимагає від Угорщини пояснень щодо блокування нового пакету санкцій проти Росії. Як зазначила Кая Каллас, станом на зараз Євросоюз робить все можливе, аби було ухвалено 20-й пакет.