Нацполіція викрила схему ухилення від податків. Завдяки шахрайським діям підприємство "зекономило" 28,9 мільйона гривень.

Як українська компанія ухилялась від сплати податків?

Поліція уже повідомила підозру головному бухгалтеру цього підприємства. Станомна зараз, відомо, що йдеться про виробника м'ясної продукції, повідомляє 24 Канал з посиланням на Нацполіцію.

Читайте також Буде жорсткіше: ОАЕ обмежує діяльність росіян на своїй території

Як працювала ця схема:

головний бухгалтер підприємства штучно занижував ставку оподаткування доходів компанії, яка не є резидентом (це підприємство офіційно зареєстровано на Кіпрі);

водночас постійного представництва цієї компанії в Україні немає;

в документах саме ця компанія була зазначена як засновник українського виробника м'ясної продукції.

За офіційною інформацією кіпрських компетентних органів, зазначена іноземна компанія не має офісів та фактично не здійснює діяльності на території Республіки Кіпр,

– йдеться у розслідуванні Нацполіції.

Зверніть увагу! Зловмиснику загрожує значний штраф: у розмірі до 25 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.