Как украинская компания уклонялась от уплаты налогов?

Полиция уже сообщила подозрение главному бухгалтеру этого предприятия. По состоянию на сейчас, известно, что речь идет о производителе мясной продукции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Нацполицию.

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Как работала эта схема:

главный бухгалтер предприятия искусственно занижал ставку налогообложения доходов компании, которая не является резидентом (это предприятие официально зарегистрировано на Кипре);

при этом постоянного представительства этой компании в Украине нет;

в документах именно эта компания была указана как учредитель украинского производителя мясной продукции.

По официальной информации кипрских компетентных органов, указанная иностранная компания не имеет офисов и фактически не осуществляет деятельности на территории Республики Кипр,

– говорится в расследовании Нацполиции.

Обратите внимание! Злоумышленнику грозит значительный штраф: в размере до 25 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.