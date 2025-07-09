Uklon братиме податки з водіїв: як це вплине на пасажирів

Мінфін готує закон, за яким цифрові платформи повинні будуть стягувати податки з доходів їхніх користувачів. У компанії Uklon розповіли, як ставляться до цієї законодавчої ініціативи.

Як Uklon ставиться до нового законопроєкту

Один із найбільших сервісів замовлення автомобілів через цифрові платформи підтримує новий законопроєкт і планує стягувати податки зі своїх водіїв. Про це розповів гендиректор Uklon Сергій Гришков, повідомляє 24 Канал з посиланням на "Економічну правду".

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Ми його (законопроєкт – 24 Канал) підтримували ще з етапу розробки, входили в робочі групи. Це насправді важливо для ринку, держави і прозорої конкуренції. Законопроєкт внесли в євроінтеграційний пакет, отже, він у пріоритеті,

– розповів Гришков.

За словами гендиректора компанії, більшість водіїв, які працюють в Uklon, не є підприємцями.

Якщо законопроєкт набуде чинності, компанію зобов'язана буде стягувати з них 5% податку і 5% військового збору.

Однак, за словами, Гришкова, ці збори не накладатимуться на комісію компанії, оскільки це інша частина доходу.

Важливо! Представник Uklon розповів, що комісія компанії залежить від міста, де водій бере замовлення. Якщо у Києві вона складає 23%, то у малих містах – 12%, а в прифронтових – ще менше.

Як закон вплине на водіїв та пасажирів

Гришков зазначив, що стягнення податків не означатиме автоматичного зменшення доходу водіїв Uklon.

Дохід водіїв – це змінна величина, яка залежить від середнього чеку, попиту й пропозиції. Тому ми завжди дивимося, як збалансувати тариф так, щоб водій не втрачав,

– додав Гришков.

Однак він припустив, що частину податкового навантаження доведеться перекласти на клієнтів.