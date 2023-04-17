Україна відновила експорт електроенергії до Словаччини
Джерело:Укренерго
Україна від сьогодні, 17 квітня, розпочне експорт електроенергії до Словаччини, оскільки виробництва електроенергії достатньо для покриття потреби споживачів. Обсяг експорту складатиме 200 мегаватів щогодини.
Україна експортуватиме електроенергію в Словаччину
В Укренерго розповіли, що був проведений аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини, де розподілили 100% доступної пропускної спроможності у цьому напрямку серед чотирьох учасників.
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В енергосистемі зберігається достатній резерв потужності, зазначають в Укренерго, тож надалі продовжують експорт до:
- Польщі – 75 мегаватів щогодини;
- Молдови – 99 – 134 мегаватів щогодини;
- а від сьогодні й Словаччини – 200 мегаватів щогодини.
Стан енергосистеми України
16 квітня внаслідок пошкодження мереж російськими обстрілами Херсон та частина області тимчасово були знеструмлені, однак наразі живлення вже відновлено.
В Укренерго підкреслили, що наразі пріоритетом є відновлення надійності живлення. Тож там попросили українців, за можливості, переносити використання потужної техніки на нічні та денні години, аби зменшити навантаження на енергосистему.