Україна відновила експорт електроенергії до Словаччини

17 квітня 2023, 16:21
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Джерело:

Укренерго

Україна від сьогодні, 17 квітня, розпочне експорт електроенергії до Словаччини, оскільки виробництва електроенергії достатньо для покриття потреби споживачів. Обсяг експорту складатиме 200 мегаватів щогодини.

​​Україна експортуватиме електроенергію в Словаччину

В Укренерго розповіли, що був проведений аукціон з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів у напрямку Словаччини, де розподілили 100% доступної пропускної спроможності у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

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В енергосистемі зберігається достатній резерв потужності, зазначають в Укренерго, тож надалі продовжують експорт до:

  • Польщі – 75 мегаватів щогодини;
  • Молдови – 99 – 134 мегаватів щогодини;
  • а від сьогодні й Словаччини – 200 мегаватів щогодини. 
Зверніть увагу! Також зі Словаччини продовжується незначний імпорт – від  2 до 4 мегаватів у різні години. 

Стан енергосистеми України

16 квітня внаслідок пошкодження мереж російськими обстрілами Херсон та частина області тимчасово були знеструмлені, однак наразі живлення вже відновлено. 

В Укренерго підкреслили, що наразі пріоритетом є відновлення надійності живлення. Тож там попросили українців, за можливості, переносити використання потужної техніки на нічні та денні години, аби зменшити навантаження на енергосистему.

Автор: Дар'я Вереньова