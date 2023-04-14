В березні механізм ПСО продовжили до 30 квітня. У разі якщо цей режим не буде продовжено, уряд має запропонувати новий механізм.

Цікаво Ціни перед Великоднем зросли: а що чекає українців після свят

Пропозиції щодо перегляду тарифів напрацьовують робочі групи Кабміну, Міненерго та НКРЕКП. Наразі існують кілька концепцій, найпопулярнішою з яких є механізм із розділенням споживачів на дві категорії: з щомісячним споживанням до 1 тисячі кВт-год та понад цей обсяг.

Цей варіант націлений на досягнення справедливості для споживачів. Для заможних людей, які використовують понад тисячу кіловатів-годин на місяць, обговорюється встановлення тарифу 6-6,2 гривні. Його планують встановити на тривалий період, наприклад, на рік, а згодом, у разі необхідності,– переглянути.

Щодо категорії зі споживанням до тисячі кіловатів тривають консультації. Обговорюється збільшення на 30-40%, але можливий такий варіант, що все залишать на чинному рівні,

– розповідає один з представників робочої групи.

Рішення про перегляд тарифів можуть ухвалити незабаром.

До кінця квітня цілком можливо ухвалити зміни. Щоб провести все процедурно, часу достатньо,

– пояснює співрозмовник ЕП в уряді.

З технічної точки зору фінальне рішення щодо перегляду тарифів – зона відповідальності Кабміну, але на практиці ситуація інша. Як стверджує співрозмовник, останнє слово – за президентом Володимиром Зеленським, який "дуже уважно стежить за темою тарифів".