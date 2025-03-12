Імпорт газу із США: Україна покладається на американські поставки через зростання попиту

Через зростання потреб в енергоресурсах Україна нарощує закупівлю газу зі США. Постачання американського палива можливе через європейські термінали в Німеччині, Греції, Литві та Польщі.

Україна потребує імпортного газу

Голова "Оператора ГТС України" Дмитро Липпа заявив, що з квітня по жовтень Україна планує ввезти щонайменше 4 мільярди кубометрів газу, передає 24 Канал із посиланням на Reuters. За підрахунками, імпорт газу обійдеться Україні щонайменше в 1 мільярд доларів США.

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При цьому зазначається, що імпорт потрібен для забезпечення енергетичних потреб після російських ударів по інфраструктурі. А щоб успішно пройти опалювальний сезон, Україні потрібно зібрати щонайменше 13 мільярдів кубометрів газу до середини жовтня.