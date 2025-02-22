Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на колонку очільника Офісу президента Андрія Єрмака для Houston Chronicle.

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Що Україна пропонує США, аби зменшити вплив Росії

Як зазначає Андрій Єрмак, Україна прагне здійснювати масштабні довгострокові закупівлі американського СПГ, що "стане важливим внеском не лише в американську енергетичну галузь, а й у європейську енергетичну безпеку та ширші геополітичні зусилля щодо нейтралізації енергетичної зброї Росії".

Постачання американського скрапленого газу Україні має стати частиною широкої стратегії, яка має на меті знизити вплив Росії на енергетичні ринки.

Стабільні поставки американського СПГ зменшать волатильність цін і послаблять здатність Росії маніпулювати енергетичними ринками за допомогою штучного дефіциту або підвищення цін, переваги, які мають визнати навіть європейські країни, які виступають за збереження доступу до імпорту російського газу,

– вказує Єрмак.

Німеччина, Польща та країни Балтії вже збільшили інфраструктуру імпорту СПГ, створивши більш гнучку та стійку енергетичну мережу для розміщення більших поставок СПГ із США.

Як зазначив глава Офісу, Кабмін перебуває у процесі запрошення американських компаній СПГ до України для обговорення того, як задовольнити попит на американський газ. Ба більше, Україна має другі за величиною запаси газу в Європі, які "доступні для видобутку американськими енергетичними компаніями".