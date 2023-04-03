Україна отримала перший транш в рамках нової програми МВФ: про яку суму мовиться

Україна отримала перший транш від МВФ у межах нової програми розширеного фінансування. Мовиться про багатомільйонну угоду України та МВФ.

Голова НБУ Андрій Пишний повідомив, що Україна отримає 2 мільярди спеціальних прав запозичень, що дорівнює близько 2,7 мільярда доларів.

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Рада директорів МВФ погодила транш 31 березня

Відповідне рішення про негайне виділення траншу Рада директорів МВФ погодила у п'ятницю, 31 березня.

Дякуємо партнерам за швидку допомогу та вже активно працюємо для успішного проходження першого перегляду програми і отримання наступного траншу від МВФ,

– написав Пишний.

Що відомо про багатомільярдну програму МВФ для України

На початку 2023 року чимало західних ЗМІ, серед яких Bloomberg та Financial Times, інформували, що МВФ розглядає довготривалий пакет допомоги Україні.

У лютому до Києва приїхала команда МВФ на чолі з очільницею Крісталіною Георгієвою. За її підсумками глава уряду Денис Шмигаль зазначив, що Україна розраховує на багаторічну програму на 15 мільярдів доларів.

У березні стало відомо, що Україна та МВФ досягли попередньої згоди. Після цього виконавча рада Міжнародного валютного фонду 31 березня схвалила чотирирічну програму фінансування України на 15,6 мільярда доларів.

Ці гроші допоможуть задовольнити невідкладні потреби України у фінансуванні на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що кошти від МВФ допоможуть уряду профінансувати всі критичні видатки та зберегти макрофінансову стабільність.

Відомо, що програма буде складатися з двох частин: термінове фінансування до нашої перемоги у війні та післявоєнна відбудова та трансформація України.

У цілому у 2023 році Україна має змогу отримати від МВФ три транші на загальну суму 4,5 мільярда доларів.