ЄС "заплатить" Україні за реформу, однак "покарає" за затримку інших, – ЗМІ
- Рада Євросоюзу затвердить п'ятий транш фінансування України у розмірі 1,35 мільярда євро, з яких майже 600 мільйонів євро призначено за реформу АРМА.
- ЄС утримає частину фінансування через невиконання Україною певних реформ, зокрема щодо суддівської доброчесності та цифровізації виконавчого провадження.
Рада Євросоюзу 4 листопада затвердить п’ятий транш фінансування України у рамках Ukraine Facility – 1,35 мільярда євро. Разом з ним Україна отримає майже 600 мільйонів євро за реформу, яку повинна була провести раніше.
Що відомо про надання фінансування від ЄС?
Про це йдеться у проєкті рішення Ради Європейського Союзу, пише 24 Канал з посиланням на "Європейську правду".
Річ у тім, що Європейська Комісія одночасно перерахує в український бюджет також частину четвертого траншу, який був попереднім. У проєкті зазначене "задовільне виконання умов" для часткової сплати четвертого та п'ятого траншів у сумі 1 949 400 399 євро, з яких 597 494 240 євро відповідає четвертому траншу та 1 351 906 159 євро відповідає п'ятому траншу.
Важливо! Сума у майже 600 мільйонів євро відповідає тій частині, що ЄС пообіцяв Україні за реформу назвою АРМА.
Як пише видання, європейське фінансування передбачало ухвалення закону ще у першому кварталі 2025 року.
Однак з реформ другого кварталу теж виконані не все. Взагалі п'ятий транш мав би скласти майже 2 мільярди євро.
У цьому кварталі нас "оштрафували" за невиконання двох реформ: змін щодо перегляду декларацій доброчесності суддів та їх перевірки та реформи цифровізації виконавчого провадження,
– йдеться у матеріалі.
Зверніть увагу! Україна має час до кінця другого кварталу.
Нагадаємо, що Володимир Зеленський підписав закон №12374-д про реформу Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА). 27 липня 2025 року. У своїх соцмережах він повідомив, що Україна продовжує реалізацію необхідних реформ для отримання фінансової допомоги в межах механізму Ukraine Facility.
Сьогодні підписав закони про реформу АРМА та факторинг,
– написав Зеленський.
Зауважте! Зокрема Урсула фон дер Ляєн відзначила прогрес у виконанні відповідних індикаторів.
Що ще відомо про ситуацію з АРМА?
30 липня на засіданні Кабміну звільнили голову АРМА Олену Думу. Цього є дня Дума повідомила, що написала заяву на звільнення.
Тимчасово призначена Головою Національного агентства з розшуку та менеджменту активів Ярослава Максименко.