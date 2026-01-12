Україна отримає допомогу від Норвегії: скільки коштів виділяє Осло

У понеділок, 12 січня, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив про виділення Україні 4 мільярдів крон (400 мільйонів доларів). Гроші передбачені для енергетичного сектору та функціонування держави.

Що відомо про нову допомогу від Норвегії?

Про це він Ейде заявив під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, пише 24 Канал з посиланням на міністра у соцмережі Х.

Сьогодні я оголошую, що Норвегія виділить 400 мільйонів доларів на підтримку нагальних потреб України цієї зими, сказав МЗС Норвегії,

– сказав Еспен Барт Ейде.

Згідно з його словами:

домівки мають бути обігріті; їжа – приготована; діти – навчатися; державні службовці – отримувати зарплату; система охорони здоров’я – продовжувати працювати.

Як зазначається на сайті відомства Норвегії, кошти будуть спрямовані на енергетичний сектор та на забезпечення функціонування української держави. Обидва напрями є пріоритетними сферами норвезької підтримки України та тими видами допомоги.

Сьогодні в Києві мінус 16 градусів морозу. Ми можемо лише уявити, наскільки холодно, коли електроенергія з’являється і зникає, а часто її немає по шість годин поспіль. Це кошти, яких Україна гостро потребує і які потрібні їй саме зараз,

– йдеться на сайті.

Міністр закордонних справ Еспен Барт Ейде наголосив, що кілька разів на тиждень Росія атакує інфраструктуру, що забезпечує електропостачання звичайних людей в Україні. Забезпечення того, щоб українці могли зігріватися, готувати їжу та жити більш-менш нормальним життям, є надзвичайно важливим для того, щоб вони могли й надалі витримувати цю війну.

Підкреслюється, що важливо максимально зберігати енергетичне виробництво та зміцнювати його стійкість.

Існує потреба у фінансуванні закупівлі газу, який може бути поставлений у найкоротші терміни. Водночас необхідно ремонтувати зруйновану інфраструктуру та закуповувати запасні частини,

– додав Ейде.

Україна розглядає Норвегію як надійного партнера в енергетичному секторі. Норвезька підтримка закупівлі газу та обладнання сприятиме енергетичній безпеці протягом зими та підтримці енергогенерації.

Норвезький внесок буде спрямований через перевірених партнерів, зокрема Європейський банк реконструкції та розвитку та Energy Community.

Бюджетний дефіцит України у 2025 році, зокрема, покривався коштом кредиту під забезпечення доходів від заморожених російських активів. Норвезька підтримка функціонування держави допоможе полегшити ситуацію до моменту, коли запрацює кредитний механізм, про який країни ЄС домовилися напередодні Різдва.

Важливо! Норвезькі кошти будуть спрямовані через багатодонорський фонд Світового банку та використовуватимуться для виплати заробітних плат учителям, медичним працівникам і державним службовцям, а також для виплати пенсій і соціальної допомоги.

Що ще відомо про Норвегію?