Використання заморожених російських активів: Україна отримає кредит від Японії

Японія планує надати Україні позику на 3,3 мільярда доларів. Ці кошти будуть здобуті з відсотків, отриманих від заморожених російських активів.

Допомога Україні від G7

Як повідомляється, ці кошти будуть виділені в рамках підтримки, яку члени G7 нададуть Україні, використовуючи відсотки від російських суверенних активів, заморожених в рамках санкцій проти Росії.

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Нагадаємо, що учасники G7 домовились про фінансову допомогу на саміті в Італії, в червні цього року, та вже запланували виділити 50 мільярдів доларів для підтримки України. Очікується, що США та ЄС нададуть по 20 мільярдів доларів, а своєю чергою Японія, Велика Британія та Канада розділять решту 10 мільярдів доларів між собою.

! G7 має намір розпочати проєкт вже до кінця цього року.

Втім, малоймовірно, що Франція, Німеччина та Італія приєднаються до програми кредитування, оскільки Європейський Союз вже має аналогічну ініціативу підтримки.