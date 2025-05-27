Велика Британія надасть Україні 3 мільярди доларів із заморожених російських активів

Україна отримає кошти із заморожених російських активів від Великої Британії. Йдеться про суму у розмірі 3 мільярди доларів, яку спрямують на озброєння.

Україна отримає 3 мільярди доларів від Великої Британії

Кошти будуть спрямовані протягом 2025-2026 років, пише 24 Канал з посиланням на Міноборони країни.

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Міністерство оборони України, Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерство оборони Великої Британії підписали проєктну домовленість щодо використання надприбутків від заморожених російських активів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA),

– йдеться на сайті відомства.

Протягом 2025–2026 років Україна отримає 3 мільярди доларів, які спрямують на:

закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва

ремонт та обслуговування військової техніки

реалізацію спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній

закупівлю інших критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва.

Це фінансування має не лише практичну, а й принципову цінність. Надприбутки з російських активів спрямовуються на посилення української оборони – як відповідь на агресію та визнання права України на захист,

– підкреслив перший заступник міністра оборони Сергій Боєв, який підписав документ з української сторони.

Заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Давид Алоян зазначив, що українські підприємства мають спроможності на 35 мільярдів доларів. Однак дефіцит коштів не дозволяє використати їх на повну.

Зауважте! Тому залучення надприбутків від заморожених російських активів стане значним підсиленням для виробничих та ремонтних потужностей українського ОПК.