Україна почала тестувати імпорт електроенергії з ЄС

Українські трейдери розпочали тестувати можливості імпорту електроенергії з ЄС. Тестові бронювання та закупівлі розпочали після масованих російських ударів по українській енергоінфраструктурі.

Про це свідчать результати аукціонів на сайті "Укренерго". Від 16 жовтня українські компанії бронювали різну потужність перетину в певні дні до 27 жовтня.

Цікаво Імпорт електроенергії з Європи можливий, але є вагомий нюанс, – Укренерго

Брали участь у закупівлях ТОВ "Д. Трейдінг", ТОВ "Електроконтакт Україна" та держтрейдер АТ "Енергетичні ресурси України". Найбільше бронювань зробило ТОВ "Д. Трейдінг" – 50 МВт на 4 денні години, а 26 жовтня 35 МВт на 5 денних годин.

Ціна продажу перетину у всі дні, в які компанії брали участь в аукціонах, становила 0 грн/мвт-год. Разом із тим, на початок 26 жовтня зафіксовано фізичне постачання лише 16 жовтня, коли перетин 50 МВт на чотири години викуповував "Д. Трейдінг". Слід зауважити, що постачання відбуваються через 2 дні після аукціону.

Українська енергосистема після масованих обстрілів

Після масованих ракетних обстрілів по об'єктах енергетичної інфраструктури, 11 жовтня Україна зупинила постачання електроенергії до ЄС та Молдови.



24 жовтня голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила потужність комерційних обмінів між Україною та Європою до 400 МВт для експорту та до 500 МВт для імпорту ресурсу (за даними НЕК було по 300 МВт на обох напрямках).



Також він повідомив, що в України є технічні можливості імпортувати електроенергію з Європи. Проте, європейські ціни на електроенергію у 6 – 8 разів вищі за українські.

Зменшення споживання електроенергії

Для проведення стабілізаційних заходів українців просять обмежити використання електроенергії у побуті. Зокрема, рекомендують скоротити використання електроенергії в години ранкового та вечірнього піку (6:00-11:00 та 17:00-23:00). Також споживачів просять не вмикати в мережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо).