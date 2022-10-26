Об этом свидетельствуют результаты аукционов на сайте "Укрэнерго". С 16 октября украинские компании бронировали разную мощность пересечения в определенные дни до 27 октября.

Интересно Импорт электроэнергии из Европы возможен, но есть весомый нюанс, – Укрэнерго

Участвовали в закупках ООО "Д. Трейдинг", ООО "Электроконтакт Украина" и гострейдер АО "Энергетические ресурсы Украины". Больше всего бронирований сделало ООО "Д. Трейдинг" - 50 МВт на 4 дня, а 26 октября 35 МВт на 5 дневных часов.

Цена продажи пересечения во все дни, в которые участвовали в аукционах, составляла 0 грн/мвт-час. Вместе с тем, к началу 26 октября зафиксированы физические поставки только 16 октября, когда сечение 50 МВт на четыре часа выкупал "Д. Трейдинг". Следует отметить, что поставки проходят через 2 дня после аукциона.

Украинская энергосистема после массированных обстрелов

После массированных ракетных обстрелов по объектам энергетической инфраструктуры 11 октября Украина остановила поставки электроэнергии в ЕС и Молдову.

24 октября глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии ENTSO-E увеличила мощность коммерческих обменов между Украиной и Европой до 400 МВт для экспорта и до 500 МВт для импорта ресурса (по данным НЭК было по 300 МВт на обоих). направлениям).

Также он сообщил, что у Украины есть технические возможности импортировать электроэнергию из Европы. Однако европейские цены на электроэнергию в 6 – 8 раз выше украинских.

Уменьшение потребления электроэнергии

Для проведения стабилизационных мероприятий украинцы просят ограничить использование электроэнергии в быту. В частности, рекомендуют сократить использование электроэнергии в часы утреннего и вечернего пика (6:00-11:00 и 17:00-23:00). Также потребителей просят не включать в сеть одновременно два или более мощных электроприборов, а также при возможности перенести пользование некоторыми из них на ночной период (стиральные машины, бойлеры, обогреватели и т.п.).