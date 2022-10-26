Про це свідчать результати аукціонів на сайті "Укренерго". Від 16 жовтня українські компанії бронювали різну потужність перетину в певні дні до 27 жовтня.
Цікаво Імпорт електроенергії з Європи можливий, але є вагомий нюанс, – Укренерго
Брали участь у закупівлях ТОВ "Д. Трейдінг", ТОВ "Електроконтакт Україна" та держтрейдер АТ "Енергетичні ресурси України". Найбільше бронювань зробило ТОВ "Д. Трейдінг" – 50 МВт на 4 денні години, а 26 жовтня 35 МВт на 5 денних годин.
Ціна продажу перетину у всі дні, в які компанії брали участь в аукціонах, становила 0 грн/мвт-год. Разом із тим, на початок 26 жовтня зафіксовано фізичне постачання лише 16 жовтня, коли перетин 50 МВт на чотири години викуповував "Д. Трейдінг". Слід зауважити, що постачання відбуваються через 2 дні після аукціону.
Українська енергосистема після масованих обстрілів
- Після масованих ракетних обстрілів по об'єктах енергетичної інфраструктури, 11 жовтня Україна зупинила постачання електроенергії до ЄС та Молдови.
- 24 жовтня голова "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що європейська мережа операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E збільшила потужність комерційних обмінів між Україною та Європою до 400 МВт для експорту та до 500 МВт для імпорту ресурсу (за даними НЕК було по 300 МВт на обох напрямках).
- Також він повідомив, що в України є технічні можливості імпортувати електроенергію з Європи. Проте, європейські ціни на електроенергію у 6 – 8 разів вищі за українські.
Зменшення споживання електроенергії
Для проведення стабілізаційних заходів українців просять обмежити використання електроенергії у побуті. Зокрема, рекомендують скоротити використання електроенергії в години ранкового та вечірнього піку (6:00-11:00 та 17:00-23:00). Також споживачів просять не вмикати в мережу одночасно два або більше потужних електроприладів, а також за можливості перенести користування деякими з них на нічний період (пральні машини, бойлери, обігрівачі тощо).