Могли б чинити на Росію більший тиск: Зеленський назвав суму коштів, якої потребує Україна

Україна потребує значної суми коштів для фінансування на 2027 рік. Гроші слід спрямувати на оборону, закупівлю зброї та підтримку стійкості країни.

Якої суми потребує Україна у 2027 році

Країні потрібно щонайменше 70 мільярдів євро, про що заявив президент Володимир Зеленський на засіданні Європейської ради 16 жовтня.

Володимир Зеленський Президент України Наступного року війна коштуватиме 155 мільярдів євро. І нам потрібно щонайменше 70 мільярдів євро додатково від вас – на оборону, на зброю та на нашу стійкість. Це реалістична сума. І я прошу вас знайти цю підтримку. Вона допоможе нам стримувати Росію.

Зеленський пояснив, що українська армія зупиняє більшість російських штурмів на фронті завдяки дронам. Військові перерізають російські шляхи постачання за допомогою цих технологій. І дрони допомагають послаблювати російську економіку.

Володимир Зеленський додав, що Україна могла б подвоїти чи потроїти виробництво дронів – залежно від типу. Але країні просто не вистачає на це грошей.

Лише уявіть, якби ми могли чинити на Росію у два-три рази більший тиск, ніж сьогодні,

– зазначив український лідер.

Нагадаємо, що раніше Володимир Зеленський вже казав, що Україна потребує коштів на оборону. Тоді український лідер оголосив, що дефіцит бюджету становить 27 мільярдів доларів.