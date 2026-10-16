Какая сумма потребуется Украине в 2027 году

Стране потребуется не менее 70 миллиардов евро, о чем заявил президент Владимир Зеленский на заседании Европейского совета 16 октября.

Владимир Зеленский Президент Украины В следующем году война обойдется в 155 миллиардов евро. И нам нужно как минимум 70 миллиардов евро дополнительно от вас – на оборону, на оружие и на нашу стойкость. Это реалистичная сумма. И я прошу вас найти эту поддержку. Она поможет нам сдерживать Россию.

Зеленский пояснил, что украинская армия останавливает большинство российских штурмов на фронте благодаря дронам. Военные перерезают российские пути снабжения с помощью этих технологий. И дроны помогают ослаблять российскую экономику.

Владимир Зеленский добавил, что Украина могла бы удвоить или утроить производство дронов – в зависимости от типа. Но стране просто не хватает на это денег.

Только представьте, если бы мы могли оказывать на Россию в два-три раза большее давление, чем сегодня,

– отметил украинский лидер.

Напомним, что ранее Владимир Зеленский уже говорил, что Украине нужны средства на оборону. Тогда украинский лидер объявил, что бюджетный дефицит составляет 27 миллиардов долларов.