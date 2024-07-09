Експорт електроенергії за кордон: декілька фактів чому Україна не продає світло
В інфопросторі можна зустріти звинувачення з боку населення щодо того, що попри значний дефіцит світла Україна досі продає електроенергію іншим країнам. Експерти ж пояснюють, що такі заяви не є правдивими, адже експорт з травня дорівнює нулю.
Перетоки не дорівнюють експорту
Як пояснює 24 Каналу експерт із питань енергоефективності Святослав Павлюк, Україна приєднана до мережі ENTSO-E. А це означає, що між 5 сусідніми країнами у нас відбуваються перетоки електроенергії.
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Павлюк розповідає, що такі перетоки – це не імпорт чи експорт, а лише транзит через територію України.
Умовно кажучи, Словаччина продає Молдові або Румунії електроенергію, вона проходить через нашу територію, а тому може бути якийсь конкретний момент, коли з нашої території в Румунію "виходить" електроенергія.
Як розповів 24 Каналом енергетичний експерт Андрій Закревський, на сайті ENTSO-E можна перевірити куди направляється електроенергія та в якій кількості.
Для цього потрібно навпроти усіх країн, які ви побачите на сайті, поставити галочки. Якщо ви їх поставите, то побачите, що Україна вже останні два з половиною місяці глибоко дефіцитна країна.
Який насправді експорт світла
Експерт Володимир Омельченко у розмові з 24 Каналом, що експорт електроенергії з України на сьогодні дорівнює нулю.
Імпорт електричної енергії в Україну збільшується – за останні два місяці більш як удвічі. Водночас експорт з 12 травня взагалі нульовий.
Відтак у червні, за даними в Energy Map, Україна імпортувала понад 858 тисяч мегаватів електроенергії – це найбільший обсяг імпорту за останні 10 років.